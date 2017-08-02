В новых санкциях против РФ нашли «лазейку Трампа»

2017-08-02 17:42 | www.oxu.az | 5

В законопроекте санкций США против России есть одна «техническая» поправка, которая дает возможность американскому президенту Дональду Трампу обойти разрешительную процедуру конгресса.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет РБК со ссылкой на американскую юридическую фирму Gibson Dunn.

Принятый американскими сенаторами и конгрессменами документ трансформирует действующие указы президента Барака Обамы о санкциях против России в бессрочный закон, который не отменить другими президентскими указами.

Главная особенность законопроекта в том, что он существенно ограничивает полномочия Трампа по управлению российской санкционной программой - чтобы смягчить, приостановить или прекратить санкции необходимо объяснить цель и последствия в специальном докладе конгрессу, который может заблокировать инициативу президента.

Однако в законопроекте есть пункт, в котором говорится, что разрешительная процедура конгресса не потребуется, если правительство США выпускает «обычную» лицензию, которая не влияет на внешнюю политику в отношении России.

В первоначальной версии законопроекта этого пункта не было.

«Это существенное дополнение к законопроекту оставляет президенту США реальную свободу выпускать лицензии, разрешающие деятельность, которая в противном случае была бы наказуемой», - пишет американская юрфирма Gibson Dunn в бюллетене для клиентов.

Юрист вашингтонской Bryan Cave Клиф Бернс, специализирующийся на санкциях, предполагает, что эту «брешь» в режиме парламентского контроля исполнительная власть может использовать для изменения антироссийских санкций.

«Ничего не мешает Минфину издать так называемую генеральную лицензию просто заключив, что это «не меняет существенно внешнюю политику США» в отношении России», - говорит он.

Никаких способов оспорить такое мнение законопроект не предусматривает.

Впрочем, другие юристы сомневаются, что оговорка о «рутинных лицензиях» может быть на практике использована как лазейка, отмечает агентство.

25 июля законопроект был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей конгресса. 27 июля сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за пакет ограничительных штрафных мер.

В Белом доме говорят, что Трамп вскоре подпишет закон о санкциях против России.

Россия в ответ отобрала у США дачу в Москве и потребовала сократить на 755 человек американский дипломатический штат.

Отметим, что против этого закона выступает Евросоюз. Накануне Германия заявила, что новые санкции нарушают международное право и ставят под угрозу энергетичекую безопасность Европы.

Н.О.