В Баку представители секс-меньшинств ограбили мужчину

2017-08-02 17:49 | www.oxu.az | 5

В Баку представители секс-меньшинств ограбили мужчину, передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Житель поселка Бакиханова Рамал Байрамов обратился в полицию с заявлением о том, что 1 августа в 04:00 на улице Гамбарова на него напали двое неизвестных. По предварительной информации, нападавшие пригрозили Байрамову расправой и вытащили из его кармана тысячу манатов. Сразу после содеянного злоумышленники скрылись.

В своих обидчиках Байрамов уверенно определил представителей секс-меньшинств, о чем заявил полицейским.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отделения полиции района, установлена личность одного из подозреваемых — это житель Джалилабадского района И.Аббасов (1980 г. р.). В настоящее время оперативники работают над его поимкой. Личность второго соучастника устанавливается.

Н.О.