Новый посол Пакистана приступил к работе в Узбекистане

2017-08-02 17:45 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Новоназначенный посол Пакистана в Узбекистане Ирфан Юсуф Шами в среду передал копию верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову , сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Ирфан Юсуф Шами сменил на посту главы пакистанского дипломатического представительства Риаза Хуссаина Бухари, завершившего свою дипломатическую миссию в Ташкенте в июне.

В ходе встречи глава МИД Камилов и посол Шами обсудили состояние узбекско-пакистанских отношений, сотрудничество в сферах политики и безопасности с учетом полноправного членства Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества и углубления связей в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях.

Стороны подчеркнули взаимный интерес к наращиванию сотрудничества на системной основе, и в этой связи высказались за согласование «дорожной карты» с включением в него конкретных двусторонних мероприятий, в том числе по активизации контактов между представителями деловых кругов Узбекистана и Пакистана в различных форматах.

На встрече состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам международного и регионального характера.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Пакистаном были установлены в мае 1992 года. Отношения между странами регулируются солидным пакетом межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность более 60 предприятий с участием пакистанского капитала, в том числе шесть предприятий со стопроцентным иностранным капиталом, работающих в области производства текстильной продукции, бумаги, кожевенных изделий, продуктов питания, в транспортном секторе, аккредитованы представительства семи пакистанских фирм и компаний.

(Автор: Демир Азизов)