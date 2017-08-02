Майкл Пенс: «Москва пыталась совершить госпереворот в Монтенегро и убить премьера страны»

2017-08-02 17:50 | www.apa.az | 4

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая на заседании Адриатической Хартии в Подгорице, обвинил Россию в попытке дестабилизации региона западных Балкан и организации попытки государственного переворота в Монтенегро для того, чтобы не допустить вступления республики в НАТО.

Как сообщает АПА, прямая трансляция велась на сайте национального Радио и телевидения Монтенегро (RTCG).

«Как вы знаете, Россия продолжает попытки определить новые международные границы силой. Здесь, на западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать демократию и разделить вас между собой, с Западом и Европой. Намерения России были ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались помешать выборам в Монтенегро, напасть на парламент и даже убить премьера, чтобы разубедить таким образом народ Монтенегро вступать в НАТО», - сказал он.

Отметим, в столице Монтенегро проходит саммит Адриатической Хартии, в котором участвует М.Пенс, а также премьер-министр Македонии Зоран Заев, премьер-министр Монтенегро Душко Маркович, глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, премьер Албании Эди Рама, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Денис Звиздич, глава Косово Хашим Тачи и премьер-министр Сербии Ана Брнабич.