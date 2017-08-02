Четыре страны продлили санкции ЕС против России

2017-08-02 17:54 | www.oxu.az | 4

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против России.

Как сообщает Oxu.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС», - сказала Могерини, отметив, что Евросоюз приветствует их позицию.

Черногория и Албания входят в число стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Норвегия и Украина не являются членами ЕС, однако регулярно присоединяются к его решениям в вопросе антироссийских ограничений.

Совет ЕС 28 июня официально продлил на полгода экономические ограничения против России, поскольку Москва не выполнила минские соглашения.

Ранее вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили санкции против Крыма до 23 июня 2018 года.

И.Ф,