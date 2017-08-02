Мошенники предлагают продлить подписку в WhatsApp

2017-08-02 18:00 | www.oxu.az | 4

Эксперты антивирусной компании ESET предупреждают пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, мошенники сообщают об окончании подписки на сервис и под этим предлогом крадут платежные данные.

«Потенциальная жертва получает по электронной почте письмо от лица WhatsApp. В нем сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен. Чтобы продлить подписку, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платежную информацию», - говорится в сообщении компании.

Ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы.

В компании отмечают, что обману способствует тот факт, что в прошлом WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования. Но сервис отказался от этой модели еще в январе 2016 года и сейчас бесплатен для абонентов.

В этой связи ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга.

Э.Ш.

