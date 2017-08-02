Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

2017-08-02 18:10 | www.oxu.az | 6

Правительство Молдавии объявило вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, такое решение было одобрено в среду на заседании Кабинета министров по предложению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура.

По его словам, правительство приняло такую меру «из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан».

Он отметил, что речь идет о недавнем интервью вице-премьера РФ «России 24». По словам Галбура, Рогозину будет запрещено въезжать в Молдавию и пересекать ее территорию транзитом.

Рогозин является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

И.Ф.