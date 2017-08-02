Профессор: Резкий вход в холодную комнату в жаркие дни повышает риск инфаркта

2017-08-02 18:20 | www.oxu.az | 4

"Ошибки в использование кондиционера при жаркой погоде и потеря жидкости может привести в инфаркту".

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил турецкий профессор Асуман Кафтан.

Он отметил, что при очень горячей и холодной погоде работа термического центра в мозгу человека нарушается, на все органы попадает повышенная нагрузка, сбиваются функции органов.

Профессор подчеркнул, что особенно пожилым людям следует быть внимательными к таким переменам. Он предупредил о важности внимания к потере жидкости людям, страдающим от сердечнососудистых проблем.

«Если потерянная жидкость не будет компенсироваться, в организме нарушится баланс, и он начнет давать сигналы. Потеря жидкости влияет на кровоток в сосудистом русле и может привести к инфаркту сердца. В течение дня должна использоваться минеральная вода с условием не превышения двух бутылок. Люди, имеющие давление, сердечную недостаточность выпитой водой могут компенсировать потерянную жидкость», - подчеркнул А.Кафтан.

Профессор отметил, что резкий вход с очень горячего воздуха в охлажденную кондиционером комнату повышает риск инфаркта. По его словам, люди с проблемами сердца не должны оставлять температуру воздуха ниже комнатной в кондиционированных комнатах.

Врач посоветовал пьющим чай принимать больше жидкости из-за мочегонных свойств напитка.

И.Ф.