Задержан армянский военнослужащий, пытавшийся продать блок питания ЗРК «Игла»

2017-08-02 18:27 | www.apa.az | 5

В одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, произошел инцидент.

Как сообщает АПА, задержан военнослужащий Володя Слоян, пытавшийся продать похищенный им блок питания переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». В. Слоян по происхождению курд-езид.

При задержании В.Слояну удалось привести блок питания комплекса в непригодное состояние. В ходе предварительного расследования он заявил, что блок был в неисправном состоянии, и он взял его, чтобы отремонтировать. По словам В.Слояна, впоследствии он собирался продать блок питания, так как ему были нужны деньги для выполнения поручений командира.

В настоящее время в расположенном в Ханкенди Главном военно-следственном управлении ведется расследование по факту.