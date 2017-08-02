В Петербурге выселили сидевшего дома со времен распада СССР мужчину
2017-08-02 18:30 | www.oxu.az | 5
В Петербурге судебные приставы выселили из квартиры мужчину, который не выходил из дома со времен распада СССР, и его жену.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по городу.
Причиной выселения стал полутораметровый слой мусора, скопившийся в квартире.
Сообщается, что иск о выселении подало жилищное агентство из-за ненадлежащего состояния квартиры.
Отмечается, что женщина страдает психическим заболеванием. Ее сильно истощенный муж не располагал никакими документами, кроме паспорта СССР.
Вместе с приставами в квартиру прибыла врачи. Мужчину доставили в больницу, а женщину — в психиатрическую клинику.
В январе 2016 года страдавший манией преследования житель Краснодара умер после того, как три дня провел в своей комнате взаперти. Мужчина, проживавший вместе с супругой, боялся покидать помещение и оставлять отпечатки пальцев. За некоторое время до гибели он оформил инвалидность, а также неоднократно обращался к психиатру.
И.Ф.