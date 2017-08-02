ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Афганистане

2017-08-02 18:40 | www.oxu.az | 5

Террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» взяла ответственность за взрыв в мечети в афганском Герате, сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Взрыв произошел во вторник в шиитской мечети на западе города. Местные власти сообщают, что террорист-смертник подорвал себя перед зданием, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам в мечети.

По последним данным, в результате атаки 29 человек погибли, еще 64 пострадали.

И.Ф.