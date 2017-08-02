Трамп подписал закон об антироссийских санкциях

2017-08-02 18:36 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник пакет антироссийских санкций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Белого дома, передает РИА Новости.

Сенат США в минувший четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.

О намерении Трампа подписать данный законопроект ранее заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.