В Газахе 19-летний студент утонул в реке - ОБНОВЛЕНО

2017-08-02 18:43 | www.apa.az | 6

Как сообщает западное бюро АПА, житель Геранбойского района, студент первого курса газахского филиала БГУ Мурад Мурадов приехал вместе со своими друзьями искупаться в Агстафачае.

Тело погибшего вытащили из воды.

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18:20

В Газахе обнаружено тело 19-летнего парня.

Как сообщает западное бюро АПА, тело жителя Геранбойского района Мурада Мурадова (1998 г.р.) было обнаружено на берегу реки Агстафачай на территории города Газах.

Причины смерти пока не установлены.

По факту сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.