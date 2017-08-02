Hyperloop One впервые разогнали до 308 км в час – ВИДЕО

2017-08-02 18:50 | www.oxu.az | 3

Компания Hyperloop One впервые разогнала систему сверхскоростных перевозок в вакуумной среде до 192 миль в час (308 км/час). Испытания проходили в пустыне Невада, передает Oxu.Az со ссылкой на The Verge.

Издание сообщает, что изначально планировался разгон капсулы до 400 километров в час, однако позже скорость была скорректирована.

При этом, теоретически, капсула может достигать скорости в 760 миль в час (1223 км/час). Однако в настоящее время это только проекты.

Ожидается, что Hyperloop будет включать в себя построенные над землей трубы, по которым будут двигаться шаттлы с пассажирами, а также грузами. В туннелях будет создан форвакуум, благодаря чему транспорту не нужно будет преодолевать сопротивление воздуха.

Н.О.