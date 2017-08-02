Президент выделил средства Бакинскому торговому порту

2017-08-02 18:49 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности нового Бакинского международного морского торгового порта.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, с целью приобретения шести кранов и модернизации двух существующих кранов, из средств, предусмотренных указом президента Азербайджана от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» выделяются 33,2 миллиона манатов и 3,6 миллиона манатов соответственно (всего 36,8 миллиона манатов).