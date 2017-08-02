Трамп подписал закон об антироссийских санкциях

2017-08-02 19:03 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило «Bloomberg». Отметим, что днем ранее со ссылкой на вице-президента Майкла Пенса была распространена новость о том, что Д. Трамп подписал закон о расширении санкций. Но позже эта новость была опровергнута. М. Пенс сообщил, что в ближайшее время президент подпишет закон.

Напомним, 25 июля документ подавляющим большинством голосов одобрили Сенат и Палата представителей. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Законопроект расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. Также он вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.