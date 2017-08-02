Команда Азербайджана в финальном Гала-концерте соревнований World Gym for Life Challenge

2017-08-02 19:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В столице Норвегии завершились соревнования World Gym for Life Challenge, где участвовали свыше 2000 гимнастов из различных стран мира.

Уникальность этих соревнований заключалась в том, что здесь демонстрировались элементы всех видов гимнастики, людьми разных возрастов, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, что состязания проводились среди больших и малых групп.

Команда Азербайджана, участвовавшая среди 47 малых групп, впервые выступила на соревнованиях такого рода и получила право на участие на Гала-концерте, которая является пиком всего шоу.

Среди красочных выступлений нашей команде (Нарын Гурбанова, Марьям Сафарова, Гюллю Агаларзаде, Нармин Джахангирова, Агасиф Рагимов, Нурджан Джаббарлы, Абдулла Аль-Мешайхи, Рухидил Гурбанлы, Эльчин Мамедов, Владимир Долматов, Орхан Мурадов, Руслан Эйвазов) удалось искусно скомбинировать элементы художественной гимнастики, акробатики, аэробики и танцев. Восторженные аплодисменты зрителей сопровождали их на протяжении всего выступления.

На такого рода состязаниях все являются победителями и всем участникам вручаются золотые, серебряные и бронзовые медали. Но только 6 команд, удостоенных золотых медалей среди малых групп, получили право участия на престижном финальном Гала-концерте наряду с отличившимися большими группами.

Кроме представителей Азербайджана среди малых групп на Гала-концерте выступили команды Германии, Австрии, Португалии, Италии, Великобритании и Зимбабве.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )