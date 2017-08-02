В Исмаиллы сгорел дом

2017-08-02 19:22 | www.apa.az | 6

В Исмаиллинском районе произошел пожар.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня примерно в 17:50 в селе Гуюм Исмаиллинского района.

В частном доме жителя села Гасанова Низами Хагани оглу (1954 г.р.) произошел пожар. На место происшествия прибыли две пожарные машины и живая сила противопожарной службы МЧС.

Воспламеняющиеся конструкции и находящиеся в построенном в 1950 году доме вещи полностью сгорели. Пострадавших в результате пожара нет.

По факту ведется расследование.