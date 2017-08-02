В Исмаиллы сгорел дом
2017-08-02 19:22 | www.apa.az | 6
В Исмаиллинском районе произошел пожар.
Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня примерно в 17:50 в селе Гуюм Исмаиллинского района.
В частном доме жителя села Гасанова Низами Хагани оглу (1954 г.р.) произошел пожар. На место происшествия прибыли две пожарные машины и живая сила противопожарной службы МЧС.
Воспламеняющиеся конструкции и находящиеся в построенном в 1950 году доме вещи полностью сгорели. Пострадавших в результате пожара нет.
По факту ведется расследование.