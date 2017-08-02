11% экспорта грузинских персиков приходится на Азербайджан

2017-08-02 19:29 | www.apa.az | 4

С 24 июля по 1 августа текущего года из Грузии было экспортировано 7784 т. персиков, что на 69% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Грузии, 78% экспортированных персиков пришлось на долю России, 11% - Азербайджана, 5% - Армении. Казахстан и Украина также находятся среди импортеров грузинских персиков.

Общая стоимость экспортированных из Грузии в указанный период персиков составила 3 млн. долларов.