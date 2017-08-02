Армянский военнослужащий, пытался продать блок питания ЗРК «Игла»

2017-08-02 19:53 | www.oxu.az | 4

В одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, произошел инцидент.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, задержан военнослужащий Володя Слоян, пытавшийся продать похищенный им блок питания переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». В. Слоян по происхождению курд-езид.

При задержании В.Слояну удалось привести блок питания комплекса в непригодное состояние. В ходе предварительного расследования он заявил, что блок был в неисправном состоянии, и он взял его, чтобы отремонтировать. По словам В.Слояна, впоследствии он собирался продать блок питания, так как ему были нужны деньги для выполнения поручений командира.

В настоящее время в расположенном в Ханкенди Главном военно-следственном управлении ведется расследование по факту.

С.Б.

