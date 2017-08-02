Турция не желает портить отношения с Германией - министр по делам ЕС

2017-08-02 19:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Берлин является важным союзником Анкары, и поэтому Турция не желает портить отношения с Германией, сказал министр Турции по делам ЕС, Омар Челик в интервью телеканалу TRT Haber.

По словам министра, к великому сожалению, в настоящее время в отношениях между Германией и Турцией существует напряженность.

Омар Челик отметил, что Германия, к сожалению, до сих пор не обеспечивает выдачу Турции ряда членов террористической организации РПК.

Министр отметил, что требование Германии заморозить переговоры с Турцией по модернизации таможенного союза не выгодно ни одной из сторон.

«Политика не должна становиться оружием для экономики», - сказал Челик.

Отметим, что ранее правительство ФРГ потребовало, чтобы Евросоюз оказал финансовое давление на Анкару.

Кроме того, в правительстве ФРГ полагают, что ЕС должен заморозить переговоры с Турцией по модернизации таможенного союза.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что страна пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары и свои кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции в свою очередь назвал заявления Габриэля о пересмотре отношений с Турцией неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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