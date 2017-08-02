Трамп рассказал об изъянах закона об антироссийских санкциях

2017-08-02 20:06 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им ранее закон о санкциях в отношении России, КНДР и Ирана обладает серьезными изъянами.

Как передает АПА, его заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

«В законе все еще остаются серьезные изъяны - особенно потому, что он посягает на право исполнительной ветви вести переговоры. Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон усложнит для США процесс заключения хороших сделок на благо американского народа и сблизит Китай, Россию и КНДР», - сказал он.

Помимо этого, Трампа также раскритиковал решение Конгресса лишить главу государства права единолично снять с России санкции. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что подписал закон о санкциях «ради национального единства» США.