Россия запретила ввоз свиней из Румынии

2017-08-02 20:06 | www.oxu.az | 4

Россельхознадзор со 2 августа временно запретил ввоз из Румынии живых свиней и продуктов из свинины.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится на сайте ведомства.

Ограничение связано с регистрацией в этой стране очага африканской чумы свиней. Под эмбарго попали также сырые свиные мясопродукты, мясо диких кабанов, рогокопытное и кожевенное, кишечное сырье, щетина и готовая продукция, содержащая в своем составе свинину, не подвергнутую полной таксидермической обработке, а также все виды кормов и кормовые добавки для свиней.

«Исключение составляют кормовые добавки химического и микробиологического синтеза и готовые корма, прошедшие термическую обработку, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней», — уточняется в релизе Россельхознадзора.

Кроме того, со 2 августа также вводятся временные ограничения на транзит по российской территории живых свиней из Румынии.

С.Б.

