В Турции назначили новых главкомов сухопутных войск, ВВС и ВМС

2017-08-02 20:22 | www.oxu.az | 7

Высший военный совет Турции назначил новых главкомов сухопутных войск, ВВС и ВМС.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Заседание Высшего военного совета Турции под председательством премьер-министра Бинали Йылдырыма прошло в Анкаре во вторник. Его решение было утверждено президентом страны Тайипом Эрдоганом.

«Высший военный совет назначил главкомом сухопутных войск генерала Яшара Гюлера, главкомом ВВС генерала Хасана Кючюкакъюза и главкомом ВМС адмирала Аднана Озбала», — заявил Калын журналистам.

С.Б.

