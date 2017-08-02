Луческу назначен главным тренером сборной Турции

2017-08-02 20:42 | www.apa.az | 4

Мирча Луческу возглавил сборную Турции по футболу.

Как передает АПА, об этом сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола.

Соглашение с 72-летним румынским специалистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

Луческу имеет опыт работы с «Галатасараем» и «Фенербахче». Последним местом работы специалиста стал питерский «Зенит», который уволил Луческу по окончании сезона из-за неудовлетворительных результатов. Питерцы под руководством Луческу стали бронзовыми призёрами РФПЛ, но не пробились в Лигу чемпионов.