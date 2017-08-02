Россия выразила решительный протест Молдавии

2017-08-02 20:48 | www.oxu.az | 4

Посол Молдавии в Москве Андрей Негуца был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с решением Кишинева объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Г.Б. Карасин выразил ему решительный протест в связи с принятым решением молдавского правительства об объявлении персоной нон грата заместителя председателя правительства России Д.О. Рогозина», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что «складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль «правофлангового» в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против России».

«Все это вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ. Более того, вынуждены обратить внимание, что подобные опасные действия могут иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом», — заявили в министерстве.

С.Б.

