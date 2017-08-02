Команда Швеции завоевала "золото" по стрельбе по движущимся целям в Баку

2017-08-02 20:46 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Шведские спортсмены стали сильнейшими в командном соревновании по стрельбе по движущимся целям на дистанции 50 метров среди мужчин, в ходе проводимого в Баку чемпионата Европы по стрельбе.

Второе место заняла сборная России. Тройку лидеров замыкают финские спортсмены.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев)