Американцы ждут от России шагов по улучшению отношений с США, заявил Трамп

2017-08-02 20:49 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский народ ждет от России шагов по улучшению отношений с США, передает РИА Новости.

Ранее в среду Трамп подписал закон о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, который ранее был принят подавляющим большинством членов конгресса. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

"Несмотря на его (закона – ред.) проблемы, я подписываю этот закон во имя национального единства. Он отражает желание народа Америки увидеть шаги со стороны России по улучшению отношений с США", — заявил Трамп.