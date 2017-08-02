Российские звезды на премьере комедии в Баку (ФОТО)

2017-08-02 20:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus Амburan Mall" 28 июля состоялся звездный показ комедии "Бабушка легкого поведения", сообщила Trend Life пресс-службе CinemaPlus.

Главными гостями этого мероприятия стали режиссер фильма Марюс Вайсберг, продюсер, актер и певец Александр Ревва, певица Глюкоза, а также участники и гости фестиваля "ЖАРА-2017" - Олег Газманов, Светлана Лобода, Наталья Бардо, Настя Кудри, Ольга Бузова, Юлия Барановская, группа MBAND, Екатерина Одинцова, Тилль Линдерманн (группа Rammstein), Белла Потемкина, Artik (Артем Умрихин), Артем Сорокин, Сергей и Екатерина Кожевниковы.

Премьера началась с красной дорожки, по которой прошлись российские звезды под вспышки фотоаппаратов и под прицелом видеокамер, не только отечественных СМИ, которые очень тепло приняли долгожданных гостей, но и представителей российских СМИ.

Перед началом показа картины Александр Ревва поприветствовал всех гостей, рассказал о съемках фильма, представил публике режиссера Марюса Вайсберга и главную героиню Наталью Ионову (певица Глюкоза), отметив, что это её первая роль в кино.

После просмотра фильма была организована дискотека вместе с актерами и рабочим составом кино.

О фильме: Мастер перевоплощений Саня по прозвищу «трансформер» провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но на этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

В ролях: Александр Ревва, Наталья Ионова (Глюкоза), Филипп Киркоров, Елена Валюшкина и другие.

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