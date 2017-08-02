Сборная Франции победила на соревнованиях по стрельбе на круглом стенде в Баку
2017-08-02 20:55 | www.trend.az | 4
БАКУ/Trend/ - Сборная Франции стала победителем соревнований по стрельбе на круглом стенде среди смешанных команд, чемпионата Европы по стрельбе в Баку.
Вторые и третье места заняли спортсмены из Кипра и Италии соответственно.
Азербайджанские спортсмены Фуад Гурбанов и Регина Мефтахетдинова заняли четвертое место.
Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.
(Автор: Эльчин Мехтиев)