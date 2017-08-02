Trump, Kongre'nin yaptırım tasarısını hem eleştirdi hem imzaladı

2017-08-02 20:59 | www.trend.az | 1

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırım tasarısını “ciddi ölçüde kusurlu” olmasına karşın “ulusal birlik” için imzaladığını açıkladı. Yasalaşan tasarı, Trump’ın ülkesinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırmaya ya da değiştirmeye yönelik olası adımlarının, Kongrenin onayına tabi tutulmasını gerektirecek.

ABD Başkanı Trump yaptığı yazılı açıklamada, Kongre'nin "Amerika'nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası"na yönelik yasa tasarısını imzaladığını bildirdi.

Açıklamada, Trump, "Tahran ve Pyongyang rejimlerinin kötü faaliyetlerini cezalandırmak ve engellemek için sert tedbirler alınmasını onaylıyorum. Ayrıca, Amerika'nın demokratik sürecine müdahalenin tolere edilmeyeceğini ve Rusya’nın tahrip edici, istikrar bozucu eylemlerine karşı müttefiklerimiz ve dostlarımızın yanında yer alacağımızı netleştirmeye destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

"Tasarı, Rusya’yı, Çin’i ve Kuzey Kore’yi daha yakınlaştıracak"

Buna karşın, Kongre’den ezici çoğunlukla geçen yaptırım tasarısına yönelik endişeleri olduğunu anımsatan Trump,"Kongre'ye tasarının başkanlık yetkisini birçok şekilde gasbettiği, Amerikalı şirketleri dezavantajlı konuma getirdiği ve Avrupalı müttefiklerimizin çıkarlarına zarar verdiğine yönelik endişelerimi ilettim. Yönetimim yasa tasarısını iyileştirmek amacıyla Kongreyle çalışmak adına girişimlerde bulundu. İlerleme kaydettik. Tasarının dilini Hazine Bakanlığına Amerikalı firmalara ve bireylere lisanslar verilmesi konusunda daha geniş esneklik tanınmasını sağlayacak şekilde geliştirdik. İyileştirilmiş tasarı ayrıca Avrupalı müttefiklerimizin enerji alanındaki yaptırımlar hakkındaki geri bildirimlerini yansıttı." dedi.

Trump, bununla birlikte, tasarının hala özellikle başkanlık yetkisini aşması nedeniyle “ciddi ölçüde kusurlu” olduğunu belirterek, “Kongre, 7 yıllık konuşmanın ardından bir sağlık sigortası tasarısı dahi çıkaramadı. Bu tasarı, Yürütmenin yetkisini sınırlandırarak, ABD’nin daha iyi anlaşmalara erişmesini zorlaştıracak, Rusya’yı, Çin’i ve Kuzey Kore’yi daha yakınlaştıracak." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA