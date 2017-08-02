Кремль: “Закон о новых санкциях де-факто ничего не меняет”

2017-08-02 21:00 | www.apa.az | 4

Подписание президентом США закона об антироссийских санкциях де-факто ничего не меняет.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



"Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента США он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет", - заявил журналистам Песков, комментируя подписанный Трампом законопроект.

"Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", — добавил он, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то ответные меры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность.