Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля (ФОТО)

2017-08-02 21:04 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Очередной камерный концерт, организованный 2 августа в рамках IX Габалинского Международного музыкального фестиваля, запомнился интересными исполнениями.

Выступившие на сцене молодые музыканты Азербайджана – лауреат ряда международных конкурсов, имя которого внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана, Президентский стипендиат, в настоящее время получающий образование в итальянском городе Озимо Магеррам Гусейнов (баритон), продолжающий обучение в Академии «La Scala» в Милане Азер Рзазаде (тенор), 9-летний член детского хора Академии «La Scala» итальянец Джанлуиджи Сартори (тенор) и солистка Международной музыкальной академии имени Е.Образцовой Эльнара Мамедова (сопрано) исполнили произведения Дж.Пуччини, Г.Генделя, А.Меликова, А.Зейналлы и Ф.Бадалбейли.

Аккомпанировал музыкантам на фортепиано победитель международных конкурсов, выпускник Братиславского университета музыки и исполнительского искусства Мушфиг Гулиев.

Концерт, подаривший незабываемые мгновения зрителям, был встречен аплодисментами.