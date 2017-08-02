Задержан активист Бахтияр Гаджиев отпущен – ОБНОВЛЕНО

2017-08-02 21:10 | www.oxu.az | 4

Задержанный несколько часов назад активист Бахтияр Гаджиев был отпущен после составления протокола.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что Б.Гаджиев был задержан после конфликта с дорожной полицией.

17:32

Молодежный активист Бахтияр Гаджиев задержан несколько часов назад.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Б.Гаджиев поспорил с сотрудниками Управления Государственной дорожной полиции, был задержан и доставлен в 9-ое отделение Управления полиции Сабаильского района. В настоящее время он находится в управлении.

В 9-ом управлении полиции подтвердили информацию, сказав, что ведется расследование.

Н.О.

