Григорчук: Команда настраивается теоретически на три гола

2017-08-02 21:35 | www.oxu.az | 4

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Роман Григорчук поделился ожиданиями от завтрашнего ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с греческим «Панатинаикосом». Первый матч в Афинах завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

«В первую очередь хочу поздравить «Карабах» с выходом в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Всегда желал «Карабаху» успехов, чтобы они, наконец, достигли своей цели и попали в групповой этап Лиги чемпионов.

Я вчерашнюю игру «Карабаха» не смотрел. Занимался подготовкой к завтрашней игре. Мы сейчас думаем только о себе, все мысли о том, чтобы выиграть игру и пройти дальше. Мы не сопоставляем себя с «Карабахом». В целом, победа любой азербайджанской команды повышает престиж нашего футбола, добавляет очки в разных рейтингах. А за «Карабах» мы очень рады!

Наш соперник, конечно же, силен. Спору нет. У «Панатинаикоса» есть целый ряд быстрых игроков. Но я считаю, что как раз в скорости между двумя командами нет большой разницы. Наша главная задача – сыграть в футбол и управлять игрой, играть в своем стиле. Если сможем, то это нам даст большие шансы на положительный результат.

Скорость в футболе имеет решающий фактор. Мы говорили о преимуществе соперников в скорости, когда играли с «Майнцем», «Боруссией», «Андерлехтом» и «Сент-Этьеном». Тогда на три порядка совокупность скоростей у соперников была выше. И тогда наши шансы были невелики. «Панатинаикос» такого преимущества над нами не имеет. Хотя команда очень хорошая».

Роману Григорчуку задали вопрос об эмоциональном поведении капитана команды Джавида Гусейнова, что может помешать «Габале» в завтрашней игре.

«Этот вопрос немного запоздалый. Джавид был слишком эмоционален во время игр с «Ягеллонией». И, конечно, у нас был с ним разговор. И в последней игре у него таких проблем не было.

Причина поражения в Греции, как я уже говорил, в том, что мы не сыграли в своем стиле. Понятно, что в этом и большая заслуга соперника. Но я убежден, что завтра мы будем ближе к своему стилю и это поможет нам добиться положительного результата.

Мы и до первой игры знали о сильных сторонах «Панатинаикоса». Мы знали о команде многое. Ничего удивительного для нас не было. Но опять-таки, нужно самим играть в футбол. Если сам не играешь, то сопернику гораздо легче проявлять свои сильные стороны. Мы неправильно играли в начале атаки, в позиционной атаке. Надеюсь, что завтра «Панатинаикосу» будет значительно сложнее, так как мы будем играть на порядок сильнее. Это реально, и мы сможем это сделать.

Состав на завтра пока назвать не смогу. Каждый день наблюдаем за игроками. И посмотрим на их состояние. Сможет ли футболист выйти и сделать то, что нужно. Готовность у игроков разная. Прошла еще одна неделя, и надеюсь, нам будет еще легче это сделать, чем в первой игре в Афинах. Все футболисты тренируются, больных нет. У каждого есть шанс быть в заявке.

У «Панатинаикоса» команда новая, как и у нас. Поэтому не хочу сравнивать наши матчи двухлетней давности. Сравнение будет неуместным. Могу сказать, что даже после поражения шансы на выход в следующий этап у нас неплохие. Это я говорю после анализа того, что происходило на поле в Афинах. Даже если бы шансов было меньше, мы все равно «дрались» бы за них. А у нас их немало.

С ребятами мы все обсудили уже, проделали колоссальную работу. Осталось только воплотить задуманное на поле.

Физическое состояние? Не вижу в этом компоненте никакого преимущества «Панатинаикоса». Для нас главное - победа и проход в следующий раунд. Сделаем ли мы это за 120 минут или за 1200 минут - не имеет значения. Мы готовы на все! Мы даже тренировали пенальти. Мы бы этого не делали, просто у нас в команде новые люди и надо было посмотреть, как они бьют пенальти. Пятерку пенальтистов уже определили.

Что будет, если мы пропустим гол? На тактических занятиях мы говорили о том, что нам надо забивать три гола, потому что все может быть. Поэтому команда настраивается теоретически на три гола».

С.Б.

