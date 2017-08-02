Медведев: “США объявили России торговую войну”

2017-08-02 23:31 | www.apa.az | 5

США фактически объявили России торговую войну, ужесточив санкции.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

При этом он уверен, что смысла в этих мерах не будет, а Россия все равно сможет развиваться.

"России объявлена полноценная торговая война. Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, рассчитывая, прежде всего на себя. Мы научились это делать за последние годы. В чем-то санкции даже пошло нам на пользу, хотя санкции - в целом бессмысленны. Мы справимся", - убежден премьер.