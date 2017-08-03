Иран расценивает закон США об ужесточении санкций как нарушение атомной сделки

2017-08-03 00:26 | www.apa.az | 7

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи назвал подписанный в среду президентом США Дональдом Трампом закон об ужесточении санкций против его страны, России и КНДР нарушением соглашения между Тегераном и мировыми державами по иранской ядерной программе.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство Reuters.

"С нашей точки зрения, ядерная сделка была нарушена, и мы продемонстрируем должную и пропорциональную реакцию на эту проблему", - цитирует агентство слова заместителя министра иностранных дел Ирана.