Два военных США погибли в результате нападения талибов на силы НАТО в Афганистане

2017-08-03 01:02 | www.apa.az | 7

Два военнослужащих США погибли в в результате нападения боевиков на автоколонну сил НАТО в южной афганской провинции Кандагар.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Джефф Дэвис.

Представитель Пентагона не указал подробностей инцидента. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

По данным Reuters, находившийся за рулем автомобиля смертник привел в действие взрывное устройство.