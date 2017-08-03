При обрушении школы в США погиб один человек, семь пострадали - ОБНОВЛЕНО

2017-08-03 01:20 | www.apa.az | 5

Здание школы обрушилось в американском Миннеаполисе после взрыва газа, один человек погиб, семь пострадали.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что два человека числятся пропавшими без вести.

Начальник пожарной бригады Джон Фрутел заявил, что было найдено тело одного из пропавших без вести, о судьбе другого по-прежнему ничего не известно. По данным местных властей, пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Несмотря на каникулы, в учебном заведении находилось много школьников и учителей, которые занимались на летних курсах или посещали спортивные занятия, отмечает агентство.

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21:30

Два человека пропали без вести после предполагаемого взрыва газа в здании школы в американском Миннеаполисе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, после взрыва в частично обрушившемся здании начался пожар. Представитель пожарной службы сообщил, что под завалами могут находиться два человека.

"Пожарные гасят огонь, идет поиск жертв и эвакуация пострадавших", - говорится в заявлении пожарной службы.