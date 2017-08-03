В Ленкорани легковой автомобиль сорвался в овраг, 5 человек получили ранения

2017-08-03 01:46 | www.apa.az | 5

В Ленкоранском районе, на территории села Осакючя произошло тяжелое ДТП.

Как передает южное бюро АПА, автомобиль марки “Mercedes” съехал с дороги и сорвался в овраг.

В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 5 человек. В настоящее время известны имена четверых из них – это жители города Масаллы Вюсал Мамедов (1984 г.р.), Ализамин Ризаев (1986 г.р.), Эльшад Мамедов (1983 г.р.) и Фаррух Нифтиев (1988 г.р.). Состояние 2 пострадавших оценивается как тяжелое. Как стало известно, все пострадавшие являются сотрудниками полиции Масаллинского района.

По факту ведется расследование.