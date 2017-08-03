Çempionlar Liqasında bütün “pley-offçular” məlum oldu – NƏTİCƏLƏR
2017-08-03 00:59 | www.oxu.az | 9
Çempionlar Liqasında IIİ təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.
Oxu.Az-ın məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha 14 qarşılaşma baş tutub.
BATE (Belarus) - “Slaviya” (Praqa, Çexiya) - 2:1
Qollar: Sinyeviç, 5, Staseviç, 46 - Şkoda, 44
İlk oyun – 0:1
APOEL (Kipr) - “Vitorul” (Rumıniya) - 4:0 (əlavə vaxtda)
Qollar: Karlao, 54, Merkis, 93, de Kamarqo, 90+4, Efrem, 105
İlk oyun – 0:1
“Kopenhagen” (Danimarka) - “Vardar” (Makedoniya) - 4:1
Qollar: Qrequs, 2, Lüftner, 26, Santander, 75, Sotriu, 88 - Nikolov, 19
İlk oyun - 0:1
“Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Hapoel” (Beer Şeva, İsrail) - 3:1
Qollar: Vanderson, 9, 33, Marselinyo, 56 - Qadir, 61
İlk oyun – 0:2
“Hafnarfyordur” (İslandiya) - “Maribor” (Sloveniya) - 0:1
Qol: Tavares, 90+2
İlk oyun – 0:1
“Olimpiakos” (Yunanıstan) - “Partizan” (Serbiya) - 2:2
Qollar: Qarsela Qonzales, 22, Fortunis, 51 - Sumah, 33, Curceviç, 88
İlk oyun – 3:1
“Legiya” (Polşa) - “Astana” (Qazaxıstan) - 1:0
Qol: Çervinski, 76
İlk oyun – 1:3
“Riyeka” (Xorvatiya) - “Zalsburq” (Avstriya) - 0:0
İlk oyun – 1:1
“Rusenborq” (Norveç) - “Seltik” (Şotlandiya) - 0:1
Qol: Forest, 69
İlk oyun – 0:0
MOİK (Moskva, Rusiya) - AEK (Yunanıstan) - 1:0
Qol: Naço, 74
İlk oyun – 2:0
“Başakşəhər” (Türkiyə) - “Brügge” (Belçika) - 2:0
Qollar: Adebayor, 7, Viska, 34
İlk oyun – 3:3
“Viktoriya” (Çexiya) - “Styaua” (Rumıniya) - 1:4
Qollar: Krmençik, 64 - Balaşa, 27, Teyşeyra, 71, Tanase, 76, Alibek, 79 (pen.)
İlk oyun - 2:2
“Yanq Boyz” (İsveçrə) - “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) - 2:0
Qollar: Oarao, 13, Mvula, 89
İlk oyun – 1:3
“Ayaks” (Hollandiya) - “Nitsa” (Fransa) - 2:2
Qollar: Van den Bek, 26, Sançez, 57 - Suket, 3, Marsel, 79
İlk oyun – 1:1
Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanın “Qarabağ” klubu səfərdə Moldovanın “Şerif” komandasına 2:1 hesabı ilə qalib gələrək tarixdə ilk dəfə Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.