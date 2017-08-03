В результате утечки реагента в бассейн в США пострадали почти 40 человек

2017-08-03 02:50 | www.apa.az | 5

Почти 40 человек, большинство из которых дети, пострадали в результате утечки реагента в плавательный бассейн в городе Дарем (штат Северная Каролина).

Как передает АПА, об этом сообщил в среду телеканал ABC.

По его сведениям, в воду попало концентрированное вещество на основе хлора, используемое для дезинфекции воды. Пострадали 37 детей в возрасте от шести до 12 лет и двое взрослых.

В настоящее время шесть детей находятся в тяжелом состоянии.