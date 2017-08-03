Госдеп обязал всех американцев покинуть КНДР

2017-08-03 03:15 | www.apa.az | 5

Государственный департамент США обязал всех граждан страны, находящихся на территории Северной Кореи, покинуть азиатское государство до 1 сентября 2017 года.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, запрет будет действовать один год, с возможным сокращением или увеличением срока.

Отмечается, что исключение будет сделано лишь для поездок журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев «в интересах национальной безопасности» США.