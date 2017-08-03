Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений Темеру

2017-08-03 03:50 | www.apa.az | 7

Нижняя палата парламента Бразилии высказалась в среду против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в коррупции.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, против инициативы проголосовали 159 депутатов,.

Для продолжения судебного разбирательства инициативу должны были поддержать 342 депутата из 513. Решение нижней палаты означает, что уголовный процесс против главы государства будет приостановлен до завершения его мандата в конце 2018 года.