L’Equipe: Неймар прошёл медосмотр для ПСЖ

2017-08-03 04:22 | www.apa.az | 5

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар прошёл медицинское обследование для ПСЖ.

Как передает АПА, об этом сообщает издание L’Equipe.

Медосмотр проводился в Португалии в присутствии врача французского клуба Эрика Ролленда.

Отмечается, что трансфер Неймара, за права на которого «Барселона» получит €222 млн, должен быть официально оформлен до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал условия личного контракта с ПСЖ, по которому он будет зарабатывать примерно €30 млн в год.