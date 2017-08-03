L’Equipe: Неймар прошёл медосмотр для ПСЖ
2017-08-03 04:22 | www.apa.az | 5
Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар прошёл медицинское обследование для ПСЖ.
Как передает АПА, об этом сообщает издание L’Equipe.
Медосмотр проводился в Португалии в присутствии врача французского клуба Эрика Ролленда.
Отмечается, что трансфер Неймара, за права на которого «Барселона» получит €222 млн, должен быть официально оформлен до конца текущей недели.
Ранее сообщалось, что Неймар согласовал условия личного контракта с ПСЖ, по которому он будет зарабатывать примерно €30 млн в год.