В Шамкирском районе автомобиль врезался в металлическое ограждение, пострадали 4 человека

2017-08-03 05:05 | www.apa.az | 7

В Шамкирском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает западное бюро АПА, автомобиль марки «Ока», потеряв управление, врезался в придорожное металлическое ограждение.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пассажиры автомобиля – жительница Гейгельского района Ильхама Нуриева (1977 г.р.), жительница Агстафинского района Абдуллаева Тахмина (1989 г.р.), а также двое ее детей 5 и 7 лет.

Водитель, а также находившийся в автомобиле еще один ребенок не пострадал. Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности. Причины ДТП выясняются.