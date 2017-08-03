Трамп потребовал отставки командующего войсками США в Афганистане

2017-08-03 05:17 | www.apa.az | 7

Президент США Дональд Трамп потребовал уволить командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По мнению Трампа, США проигрывают войну в Афганистане, поэтому следует произвести ротацию в руководстве войск.

«Мы не выигрываем. Мы проигрываем», - сказал Трамп.

Также источники рассказали, что президент США пожаловался на американских союзников по НАТО.