Ливневые дожди на юге Китая привели к гибели 10 человек

2017-08-03 06:04 | www.apa.az | 5

Десять человек погибли, четверо пропали без вести и свыше 196 тысяч пострадали из-за ливневых дождей, наводнений и небольших оползней в южных и западных районах Китая.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, разгул стихии в период с 30 июля по 2 августа затронул около 20 городов.

Прямой экономический ущерб составил 110 миллионов юаней (16,3 миллиона долларов). Свыше 800 зданий были повреждены, пострадали порядка 6,5 тысяч гектаров сельхозугодий.