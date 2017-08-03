Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование по выборам в учредительное собрание

2017-08-03 06:44 | www.apa.az | 4

Генеральная прокуратура Венесуэлы открыла расследование по факту возможных подтасовок в ходе недавних выборов в национальное учредительное собрание (НУС).

Как передает АПА, об этом сообщила CNN глава ведомства Луиса Ортега Диас.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривает оппозиция

Против самой Ортеги Диас сейчас открыто предварительное разбирательство по подозрению в совершении ею незаконных действий при исполнении своих обязанностей.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Протесты продолжаются и после созыва НУС, так как оппозиция считает это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 120 человек.