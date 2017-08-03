Россия пообещала ответить на новые американские санкции

2017-08-03 00:09 | www.oxu.az | 4

Враждебные выпады США в адрес Москвы, включая высылку из страны российских дипломатов, а также захват дипсобственности, не останутся без ответа.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном в среду, 2 августа.

«Мы уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры», — рассказали в ведомстве.

Также в МИД пожалели о введении американского санкционного закона в силу. «Само его название – "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – говорит за себя: инициаторы данной затеи пытаются внушить американской общественности соответствующее представление о нашей стране», — указывается в сообщении.

Кроме того, в ведомстве посоветовали американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, избавиться от иллюзий и уяснить, что Россия не изменит свой курс и не поступится национальными интересами.

«Обмены взаимными уколами – не наш выбор. Мы открыты к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов. Однако плодотворное сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать окружающий мир через искажающую реальность призму "американской исключительности"», — резюмировали в МИД.

С.Б.

